Додано: Суб 21 лип, 2018 13:50

M-Audio написав: Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет? Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?

Ну как бы первый месяц будете получать двойной кэшбек, а значит в кафе ресторанах у вас будет 10% грязными, АЗС 6%,что в принципе больше чем платина у симы. И у Аллы это будет деньгами. А дальше будете посмотреть что да как. Не забывайте что у максимки таки пусть и укороченный но Грейс имеется, а у симы вы платите только своими. Иногда может и своих не оказаться. Плюс таки Рассрочка пусть на три месяца но штука классная. Так что имхо максимка в кошельке даже рядом с симой никак не лишний.