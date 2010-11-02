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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:42
Алла умеет расставлять капканы
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:57
mephala написав:
скурите несколько раз тарифы а тогда алле претензии выдвигайте.
Этого мало.
Нужно четкое понимание "своих" и "кредитных" на картах Аллы при работе с рассрочками. Иначе жди беды.
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curiousobro
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:36
Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?
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M-Audio
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Додано: Суб 21 лип, 2018 13:50
M-Audio написав:
Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?
Ну как бы первый месяц будете получать двойной кэшбек, а значит в кафе ресторанах у вас будет 10% грязными, АЗС 6%,что в принципе больше чем платина у симы. И у Аллы это будет деньгами. А дальше будете посмотреть что да как. Не забывайте что у максимки таки пусть и укороченный но Грейс имеется, а у симы вы платите только своими. Иногда может и своих не оказаться. Плюс таки Рассрочка пусть на три месяца но штука классная. Так что имхо максимка в кошельке даже рядом с симой никак не лишний.
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Flamingo
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Додано: Суб 21 лип, 2018 14:32
Flamingo написав: M-Audio написав:
Зашёл недавно в банк, и, между делом, поинтересовался, не начали ли у нас давать кредитки (раньше наотрез отказывались, из-за местоположения). И, чудо, оказывается, уже можно, и даже озвучили, что что-то готовы выдать именно мне. Вопрос: стоит ли связываться с максимкой, или, пока функционирует эксимка, смысла не имеет?
Ну как бы первый месяц будете получать двойной кэшбек, а значит в кафе ресторанах у вас будет 10% грязными, АЗС 6%,что в принципе больше чем платина у симы. И у Аллы это будет деньгами. А дальше будете посмотреть что да как. Не забывайте что у максимки таки пусть и укороченный но Грейс имеется, а у симы вы платите только своими. Иногда может и своих не оказаться. Плюс таки Рассрочка пусть на три месяца но штука классная. Так что имхо максимка в кошельке даже рядом с симой никак не лишний.
Максимка нужен для крупных >1к походов в кафешки и заправок в долг на 3 м. Именно в долг.
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curiousobro
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Додано: Суб 21 лип, 2018 14:34
в хозяйстве нужно всякое /разное )
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:36
по максимке алла каждую покупку округляет до ближайшего целого.
а это окургление делается до или после взымания налога?
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mephala
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:47
mephala написав:
по максимке алла каждую покупку округляет до ближайшего целого.
а это окургление делается до или после взымания налога?
налог берется в момент выплаты от общей суммы в конце мес., а не в момент начисления ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:50
IMPRINTER написав: mephala написав:
по максимке алла каждую покупку округляет до ближайшего целого.
а это окургление делается до или после взымания налога?
налог берется в момент выплаты от общей суммы в конце мес., а не в момент начисления ...
т.е. каждая операция множится на свой процент, потом округляется до целого, потом все суммируется и из полученной суммы удерживается налог. верно?
как проще с эко - умножил все на 2% от и вся проверка =)
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mephala
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Додано: Суб 21 лип, 2018 16:59
Совершенно верно.
Округление по математическому правилу.
2,48=2 а 2.51=3. Каждая операция отдельно. После округления все складывается и вычитается налог. Обычно все сходится до копейки.
mephala написав: IMPRINTER написав: mephala написав:
по максимке алла каждую покупку округляет до ближайшего целого.
а это окургление делается до или после взымания налога?
налог берется в момент выплаты от общей суммы в конце мес., а не в момент начисления ...
т.е. каждая операция множится на свой процент, потом округляется до целого, потом все суммируется и из полученной суммы удерживается налог. верно?
как проще с эко - умножил все на 2% от и вся проверка =)
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lel
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