Додано: Суб 21 лип, 2018 17:05

dilet



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Если на момент рассчетной даты (даты в которую был заклюяен доглвор) у вас была хоть 1 коп. Долга чнимается абонента 60 грн. Нещависимо от суммы долгп

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