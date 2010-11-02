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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:03
Re: Альфа-Банк
Кто может подсказать, в этом месяце впервые воспользовался картой максимум, оплатил поездку, взял рассрочку на 3 месяца, вдруг вижу в выписке появилась статья расчетно-кассовое обслуживание основной карты (ежемесячно от суммы задолженности на конец РЦ) - 60грн. Что это такое откуда и как от этого избавиться, картой начал пользоваться 10дней назад. Спасибо.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:05
dilet
Из тарифов)
Если на момент рассчетной даты (даты в которую был заклюяен доглвор) у вас была хоть 1 коп. Долга чнимается абонента 60 грн. Нещависимо от суммы долгп
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:09
Re: Альфа-Банк
Афигеть, если не трудно что входит в долг, ведь есть рассрочка на три месяца? Будьте добры подскажите один момент то есть мне надо до 17 числа каждого месяца гасить все под ноль, а где же 55дней грейса? Спасибо за информацию.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:13
dilet
Если не хотите чтоб списывало 60 грн. То да..
Нужно чтоб на момент щакрытия дня 17 числа, а если он препадвет на выходной, то на день предшествующий будний у вас небыло долга по счету... Имкнно по счету... Авторизации не считаются. Поэтому и канал гашения модет быть разным, т. К. Не через все квнвлы проводка будет день в день.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:25
Re: Альфа-Банк
Ну спасибо!
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:43
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:44
ну по максимум еще ладно 60 грн. .. по остальным кредитками 3,5% от суммы долга ...
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