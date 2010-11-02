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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5823582458255826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 903
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
146
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 903
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54

и за год
v57
 
Повідомлень: 1778
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:13

Re: Альфа-Банк

..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6829
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
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  #<1 ... 5823582458255826
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