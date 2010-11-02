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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54
и за год
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v57
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:13
..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )
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-VICTOR-
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:41
-VICTOR- написав:
..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )
ну как ... грейс - это когда не происходит начисление %%% по кредиту - %% по кредиту не начисляют действительно 55 дней ... но многие банки укорачивают реальный грес в виде страховок, абонок и прочего, что взимается в какой то день при наличии долга ... и 60 гр. в мес. это еще не самое страшное ... потняно когда долг 1 000 грн - 60 грн. дохроена .. а когда 50-100 к 60 грн. вполне лояльно еще абонка
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IMPRINTER
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:57
IMPRINTER написав: guntherhouse777 написав: Bosstone написав:
но нет 4% комиссии за снятие кредитных
Но 26% сразу)
не сразу, а после проводки
это выходит можно снять в чужом банкомате, и пару дней пользоваться деньгами?
а если в друг в день проводки не загасить, то будет начислять примерно по 71 копейки процентов (за каждую 1000 грн) за каждый день?
это все расходы?
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uaprofi
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:58
Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03
KIM написав:
Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая лин
ия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
а зачем все гасят в "0" разве нельзя докинуть гривен десять сверху?
или за свои средсва на карте тоже есть комиссия?
...
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uaprofi
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:04
uaprofi написав: KIM написав:
Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая лин
ия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
а зачем все гасят в "0" разве нельзя докинуть гривен десять сверху?
или за свои средсва на карте тоже есть комиссия?
Кешбек только за кредитные начисляется. Да и незачем было "сверху" накидывать, я же думал, что это банк, а не группа наперсточников...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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KIM
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:06
dilet написав:
Кто может подсказать, в этом месяце впервые воспользовался картой максимум, оплатил поездку, взял рассрочку на 3 месяца, вдруг вижу в выписке появилась статья расчетно-кассовое обслуживание основной карты (ежемесячно от суммы задолженности на конец РЦ) - 60грн. Что это такое откуда и как от этого избавиться, картой начал пользоваться 10дней назад. Спасибо.
если я правильно понял что трата была единственная за РП и была переведена на рассрочку то походу привет от смузистов. 19-07-2018 уже прошло.
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mephala
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:10
KIM написав:
Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:12
-VICTOR- написав:
..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )
ИМХО это плата за карту. 720 грн в год.
например та же голда от привата тоже берут 240 грн в год и никто же не кричит что нету грейса?
но количество плюшек у аллы за 720 намного больше дает у примата за 240
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mephala
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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