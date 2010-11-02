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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58245825582658275828>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54

и за год
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:13

Re: Альфа-Банк

..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:41

  -VICTOR- написав:..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )


ну как ... грейс - это когда не происходит начисление %%% по кредиту - %% по кредиту не начисляют действительно 55 дней ... но многие банки укорачивают реальный грес в виде страховок, абонок и прочего, что взимается в какой то день при наличии долга ... и 60 гр. в мес. это еще не самое страшное ... потняно когда долг 1 000 грн - 60 грн. дохроена .. а когда 50-100 к 60 грн. вполне лояльно еще абонка
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:57

  IMPRINTER написав:
  guntherhouse777 написав:
  Bosstone написав:но нет 4% комиссии за снятие кредитных :)

Но 26% сразу)


не сразу, а после проводки


это выходит можно снять в чужом банкомате, и пару дней пользоваться деньгами?
а если в друг в день проводки не загасить, то будет начислять примерно по 71 копейки процентов (за каждую 1000 грн) за каждый день?
это все расходы?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:58

Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:03

  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая лин
ия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...


а зачем все гасят в "0" разве нельзя докинуть гривен десять сверху?
или за свои средсва на карте тоже есть комиссия?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:04

  uaprofi написав:
  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая лин
ия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...


а зачем все гасят в "0" разве нельзя докинуть гривен десять сверху?
или за свои средсва на карте тоже есть комиссия?

Кешбек только за кредитные начисляется. Да и незачем было "сверху" накидывать, я же думал, что это банк, а не группа наперсточников...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:06

  dilet написав:Кто может подсказать, в этом месяце впервые воспользовался картой максимум, оплатил поездку, взял рассрочку на 3 месяца, вдруг вижу в выписке появилась статья расчетно-кассовое обслуживание основной карты (ежемесячно от суммы задолженности на конец РЦ) - 60грн. Что это такое откуда и как от этого избавиться, картой начал пользоваться 10дней назад. Спасибо.

если я правильно понял что трата была единственная за РП и была переведена на рассрочку то походу привет от смузистов. 19-07-2018 уже прошло.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:10

  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...

РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:12

  -VICTOR- написав:..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )

ИМХО это плата за карту. 720 грн в год.
например та же голда от привата тоже берут 240 грн в год и никто же не кричит что нету грейса?
но количество плюшек у аллы за 720 намного больше дает у примата за 240
mephala
 
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