Додано: Суб 21 лип, 2018 19:13

..так ото ж..) но по факту грейс в 55 дней фикция , такое себе маркетинговое утверждение , ибо если клиент в заявленный срок таки платит то грейса нет и нечего морочить голову клиентам ) - реальный грейс 30 дней . И.. имею мнение что вообще клиенты еще у Аллы держаться за ту несчастную 3-х месячную растрочку , как только ее упразднят - так и клиентов резко уменьшиться )

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