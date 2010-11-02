KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.
Этот г***банк об изменениях не извещает, как и примат? Ссылочка есть почитать? Прохладная линия ни про какие изменения ни сном ни духом.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
да у меня так же. я возмущен. алла списала 2 коп. и после этого 60 грн.
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KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...
РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.
какие изменения вступили 19.07:?
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И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?
грубо говоря эта штука задела только тех кто не платит РКО алле гася весь долг. а таких не думаю что очень много. многие платят 60 грн и даже не думают как их не платить. кстати когда гасили долг как определили сумму? в эксельке по расходам или красная сумма в МАБе?
И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?
грубо говоря эта штука задела только тех кто не платит РКО алле гася весь долг. а таких не думаю что очень много. многие платят 60 грн и даже не думают как их не платить. кстати когда гасили долг как определили сумму? в эксельке по расходам или красная сумма в МАБе?
ЗЫ да. сверху к тратам 1 грн решает все проблемы.
Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.