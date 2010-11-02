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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5825582658275828>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:15

  mephala написав:
  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...

РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.

Этот г***банк об изменениях не извещает, как и примат? Ссылочка есть почитать? Прохладная линия ни про какие изменения ни сном ни духом.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:16

  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...


да у меня так же. я возмущен. алла списала 2 коп. и после этого 60 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:16

  uaprofi написав:будет начислять примерно по 71 копейки процентов (за каждую 1000 грн) за каждый день? это все расходы?

ну если не загасить в РД сумму долга то еще начислит за РКО.
а так да - удобное средство одолжить нал до РД.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:17

  mephala написав:
  KIM написав:Погасил в ноль кредитку, причем сильно заранее, так эти ур** списали две копейки процентов и после этого 60грн за обслуживание. Ну не скоты ли? Первый раз такое, до этого списываемые копейки не вызывали "долга". Горячая линия прикинулась ветошью и оформила "заявку". Бизнес по москальски...

РД когда? от 19-07-2018 вступили в силу изменения.


какие изменения вступили 19.07:?
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:22

Re: Альфа-Банк

капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:45

  mephala написав:капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639

И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? :mrgreen:
Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:47

дух великого Барсука заходить в зону Алли :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:50

  KIM написав:
  mephala написав:капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639

И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? :mrgreen:
Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?

грубо говоря эта штука задела только тех кто не платит РКО алле гася весь долг.
а таких не думаю что очень много. многие платят 60 грн и даже не думают как их не платить.
кстати когда гасили долг как определили сумму? в эксельке по расходам или красная сумма в МАБе?

ЗЫ
да. сверху к тратам 1 грн решает все проблемы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:56

  mephala написав:
  KIM написав:
  mephala написав:капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639

И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? :mrgreen:
Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?

грубо говоря эта штука задела только тех кто не платит РКО алле гася весь долг.
а таких не думаю что очень много. многие платят 60 грн и даже не думают как их не платить.
кстати когда гасили долг как определили сумму? в эксельке по расходам или красная сумма в МАБе?

ЗЫ
да. сверху к тратам 1 грн решает все проблемы.


Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено :mrgreen:
Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:58

  mephala написав:капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639


ну что - значит проспонсировали аллу )
стока скока на ней насвинячили - это не смертельно
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