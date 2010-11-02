Додано: Суб 21 лип, 2018 21:26

У меня РД-23-е понедельник но уже отмечено красным цифры напротив фразы

Заборгованість розрахункового періоду

на поточну дату

Вчера еще не было

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»