RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5825582658275828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:03

  KIM написав:Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено :mrgreen:
Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.

вообще то красных сумм две - одна появляется в РД до биллинга а вторая после биллинга.
потому мне и интересно откуда вы взяли сумму которую решили закинуть в качестве гашения задолженности.
mephala
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:09

  IMPRINTER написав:да у меня так же. я возмущен. алла списала 2 коп. и после этого 60 грн.


В прошлом месяце жену наказали за то, что не переключила приложение в режим push уведомлений. В итоге по карте с нулевым балансом лежащей без дела насчитали за смс-сервис и накинули 60 грн сверху.


Я, конечно, понимаю, что банки сильно проредили и выбор уже далеко не как в 2013. Но все же он еще не настолько ограниченный, чтобы вот так вот по карманам клиентов мелочь тырить и чтобы оставалось незамеченным.
Esq
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 18.08.06
Подякував: 392 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:10

  mephala написав:
  KIM написав:Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено :mrgreen:
Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.

вообще то красных сумм две - одна появляется в РД до биллинга а вторая после биллинга.
потому мне и интересно откуда вы взяли сумму которую решили закинуть в качестве гашения задолженности.

Может у вас какой-то другой ИБ, но у меня до расчетной даты нет красных сумм.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:26

Re: Альфа-Банк

У меня РД-23-е понедельник но уже отмечено красным цифры напротив фразы
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату
Вчера еще не было
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 04.02.12
Подякував: 182 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:00

  VLADPn написав:У меня РД-23-е понедельник но уже отмечено красным цифры напротив фразы
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату
Вчера еще не было

она появляется где то после 22 часов после того как закроют рабочий день предшествующий РД. и она может еще увеличится до 9 утра РД.
а вот после 9 утра РД было бы интересно сравнить красную сумму с суммой расходов. интересно проценты добавляют в красную сумму или нет.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 21 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:03

  KIM написав:Может у вас какой-то другой ИБ, но у меня до расчетной даты нет красных сумм.

вы так и не ответили на вопрос - как определяете сумму которую нужно закинуть алле что бы избежать РКО.
mephala
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:17

  mephala написав:
  KIM написав:Может у вас какой-то другой ИБ, но у меня до расчетной даты нет красных сумм.

вы так и не ответили на вопрос - как определяете сумму которую нужно закинуть алле что бы избежать РКО.


а никак .. наперед алла светит тока грейсовый долг, а негрейсовый нет ... т.е. надо закидывать больше ... ну в общем у аллы еще нашли способ побрить народ по мелоче )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34598
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5490 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:55

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  mephala написав:
  KIM написав:Может у вас какой-то другой ИБ, но у меня до расчетной даты нет красных сумм.

вы так и не ответили на вопрос - как определяете сумму которую нужно закинуть алле что бы избежать РКО.


а никак .. наперед алла светит тока грейсовый долг, а негрейсовый нет ... т.е. надо закидывать больше ... ну в общем у аллы еще нашли способ побрить народ по мелоче )
Вообще-то алла светила в красном и проценты за негрейс. Но тут кое-кто очень сильно возбухал по этому поводу. Возможно и убрали.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5825582658275828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 587, 588, 589
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5889 1395245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 20:03
korovas2
БМ БАНК 1 ... 502, 503, 504
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5035 811634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 15:26
Вкладник-21
Банк Глобус 1 ... 362, 363, 364
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3637 498015
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 13:17
bub-har

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58278)
21.07.2018 23:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.