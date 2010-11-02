вообще то красных сумм две - одна появляется в РД до биллинга а вторая после биллинга.
потому мне и интересно откуда вы взяли сумму которую решили закинуть в качестве гашения задолженности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:03
вообще то красных сумм две - одна появляется в РД до биллинга а вторая после биллинга.
потому мне и интересно откуда вы взяли сумму которую решили закинуть в качестве гашения задолженности.
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:09
В прошлом месяце жену наказали за то, что не переключила приложение в режим push уведомлений. В итоге по карте с нулевым балансом лежащей без дела насчитали за смс-сервис и накинули 60 грн сверху.
Я, конечно, понимаю, что банки сильно проредили и выбор уже далеко не как в 2013. Но все же он еще не настолько ограниченный, чтобы вот так вот по карманам клиентов мелочь тырить и чтобы оставалось незамеченным.
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:10
Может у вас какой-то другой ИБ, но у меня до расчетной даты нет красных сумм.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:26
Re: Альфа-Банк
У меня РД-23-е понедельник но уже отмечено красным цифры напротив фразы
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату
Вчера еще не было
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:00
она появляется где то после 22 часов после того как закроют рабочий день предшествующий РД. и она может еще увеличится до 9 утра РД.
а вот после 9 утра РД было бы интересно сравнить красную сумму с суммой расходов. интересно проценты добавляют в красную сумму или нет.
Востаннє редагувалось mephala в Суб 21 лип, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:03
Додано: Суб 21 лип, 2018 22:17
а никак .. наперед алла светит тока грейсовый долг, а негрейсовый нет ... т.е. надо закидывать больше ... ну в общем у аллы еще нашли способ побрить народ по мелоче )
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:55
Re: Альфа-Банк
Вообще-то алла светила в красном и проценты за негрейс. Но тут кое-кто очень сильно возбухал по этому поводу. Возможно и убрали.
Свинорыл 80lvl
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