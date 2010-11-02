я правильно понял что глянули в МАБе красную сумму и закинули ее на карту?
После этого красная сумма исчезла и ничего не предвещало залета?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 01:32
я правильно понял что глянули в МАБе красную сумму и закинули ее на карту?
После этого красная сумма исчезла и ничего не предвещало залета?
Додано: Нед 22 лип, 2018 01:43
вы слишком зациклены на РКО. попробуйте смотреть шире.
если бы не жали 60 грн для аллы то был бы полноценный грейс 55 дней и не морочились бы ни с чем. ни перестановкой процентов ни днем биллинга. гасили бы задолженность так же привычно в грейсе как и в примате.
отличие аллы от примата - это 60 грн а не 20. но что за 20 грн предлагает примат? дырку от бублика? если карту примата положить на полку он все равно будет снимать 20 грн? а вот алла если закрыть все долги ниче брать не будет. примат смс шлет сейчас бесплатно от какой суммы? зато у аллы все операции в смс. да за 15 грн - но можно перейти на пуш и будет бесплатно по всем операциям. так что можете и дальше приводить в пример примат но он уже давно не тот.
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