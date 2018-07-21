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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5826582758285829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 01:32

  IMPRINTER написав:а никак .. наперед алла светит тока грейсовый долг, а негрейсовый нет ... т.е. надо закидывать больше ... ну в общем у аллы еще нашли способ побрить народ по мелоче )

я правильно понял что глянули в МАБе красную сумму и закинули ее на карту?
После этого красная сумма исчезла и ничего не предвещало залета?
mephala
 
Повідомлень: 3313
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 01:43

  -VICTOR- написав:...и у Привата таки 55 грейс и даже копейки не берет если ты погасил весь долг....а Алла начинает мелочь по карманам тырить , то смс с пушами...то перестановкой очередности списания тех несчастных копеек за грейс который вовсе не 55 а таки ловкими движениями смузистов становится 30 дней и т.д.)...вот прихлопнут растрочки и...мы закрываемся видимо тут ...) есть места и получше.

вы слишком зациклены на РКО. попробуйте смотреть шире.
если бы не жали 60 грн для аллы то был бы полноценный грейс 55 дней и не морочились бы ни с чем. ни перестановкой процентов ни днем биллинга. гасили бы задолженность так же привычно в грейсе как и в примате.
отличие аллы от примата - это 60 грн а не 20. но что за 20 грн предлагает примат? дырку от бублика? если карту примата положить на полку он все равно будет снимать 20 грн? а вот алла если закрыть все долги ниче брать не будет. примат смс шлет сейчас бесплатно от какой суммы? зато у аллы все операции в смс. да за 15 грн - но можно перейти на пуш и будет бесплатно по всем операциям. так что можете и дальше приводить в пример примат но он уже давно не тот.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 05:02

  KIM написав:
  mephala написав:капец. не ожидал от старожилов постоянно тусующих на ветке. обсуждалось же не раз когда месяц назад появилась инфа на сайте аллы.
https://alfabank.ua/about/press/shanovni-kliyenti-2639

И эти чудаки на букву м еще же наверное мечтают про лояльных клиентов, тыря при этом мелочь по карманам? :mrgreen:
Я так понимаю, решение этой подляны заключается в накидывании сверху 10копеек?

Если по КК только рассрочки-то ничего не меняется для клиента с 19.07.
Если используется грейс в 30 дней - то при гашении долга на каждую потраченную 1000 грн. необходимо добавить 1 коп.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 06:59

  guntherhouse777 написав:Если используется грейс в 30 дней - то при гашении долга на каждую потраченную 1000 грн. необходимо добавить 1 коп.

причем на неполную тысячу,по крайней мере первую, тоже 1коп
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vollena71
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