Додано: Нед 22 лип, 2018 01:43

-VICTOR- написав: ...и у Привата таки 55 грейс и даже копейки не берет если ты погасил весь долг....а Алла начинает мелочь по карманам тырить , то смс с пушами...то перестановкой очередности списания тех несчастных копеек за грейс который вовсе не 55 а таки ловкими движениями смузистов становится 30 дней и т.д.)...вот прихлопнут растрочки и...мы закрываемся видимо тут ...) есть места и получше. ...и у Привата таки 55 грейс и даже копейки не берет если ты погасил весь долг....а Алла начинает мелочь по карманам тырить , то смс с пушами...то перестановкой очередности списания тех несчастных копеек за грейс который вовсе не 55 а таки ловкими движениями смузистов становится 30 дней и т.д.)...вот прихлопнут растрочки и...мы закрываемся видимо тут ...) есть места и получше.

вы слишком зациклены на РКО. попробуйте смотреть шире.если бы не жали 60 грн для аллы то был бы полноценный грейс 55 дней и не морочились бы ни с чем. ни перестановкой процентов ни днем биллинга. гасили бы задолженность так же привычно в грейсе как и в примате.отличие аллы от примата - это 60 грн а не 20. но что за 20 грн предлагает примат? дырку от бублика? если карту примата положить на полку он все равно будет снимать 20 грн? а вот алла если закрыть все долги ниче брать не будет. примат смс шлет сейчас бесплатно от какой суммы? зато у аллы все операции в смс. да за 15 грн - но можно перейти на пуш и будет бесплатно по всем операциям. так что можете и дальше приводить в пример примат но он уже давно не тот.