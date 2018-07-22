я правильно понял что глянули в МАБе красную сумму и закинули ее на карту?
После этого красная сумма исчезла и ничего не предвещало залета?
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Додано: Нед 22 лип, 2018 01:32
я правильно понял что глянули в МАБе красную сумму и закинули ее на карту?
После этого красная сумма исчезла и ничего не предвещало залета?
Додано: Нед 22 лип, 2018 01:43
вы слишком зациклены на РКО. попробуйте смотреть шире.
если бы не жали 60 грн для аллы то был бы полноценный грейс 55 дней и не морочились бы ни с чем. ни перестановкой процентов ни днем биллинга. гасили бы задолженность так же привычно в грейсе как и в примате.
отличие аллы от примата - это 60 грн а не 20. но что за 20 грн предлагает примат? дырку от бублика? если карту примата положить на полку он все равно будет снимать 20 грн? а вот алла если закрыть все долги ниче брать не будет. примат смс шлет сейчас бесплатно от какой суммы? зато у аллы все операции в смс. да за 15 грн - но можно перейти на пуш и будет бесплатно по всем операциям. так что можете и дальше приводить в пример примат но он уже давно не тот.
Додано: Нед 22 лип, 2018 05:02
Если по КК только рассрочки-то ничего не меняется для клиента с 19.07.
Если используется грейс в 30 дней - то при гашении долга на каждую потраченную 1000 грн. необходимо добавить 1 коп.
Додано: Нед 22 лип, 2018 06:59
причем на неполную тысячу,по крайней мере первую, тоже 1коп
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Додано: Нед 22 лип, 2018 10:42
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Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 22 лип, 2018 17:00
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Не дай бог опять перенесут выплату на месяц, как стало с ж/д билетами!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лип, 2018 19:02
Таких подстав от банка Альфа не ожидал!
Являюсь вкладчиком банка с 2009 года.
На горячей линии пытался узнать от куда у меня появился долг на кредитной карте. Говорят вы являетесь злостным неплательщиком по кредитной линии, у вас долг не уплачен! Я им пытаюсь объяснить, что не пользуюсь кредитом и кредиткой вообще, и никаких долгов на ней не было.
В общем в отделении разобрался! банк самостоятельно на кредитную карточку в июне кинул долг за СМС информирование, и пошел делать с меня злостного не плательщика за пользованием кредита, который он сам и списывал в виде СМС информирование, обслуживание счета и штрафа за не погашение кредитки. Через месяц, 15 гривен нарисованных банком превратились в 235 грн. моего долга перед банком.
Вопрос. банк с меня делает лоха? или я действительно злостный неплательщик?
Кто пользуется екселем, прикиньте долг клиента перед банком тех кто обратит внимание на кредитку через 6-12 месяцев, если за месяц с 15 грн. долг возрастает до 235 грн.
PS. Не хочу матерится, но что-то мне подсказывает, что после таких подстав со стороны банка, количество клиентов и тех кто раньше поддерживал банк резко уменьшится!
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:15
Я ответил - читайте внимательно. В ИБ сумма задолженности написана русским по белому. Сколько я пользуюсь кредиткой, никогда проблем с этим не было.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Нед 22 лип, 2018 22:33
Re: Альфа-Банк
Как ввели плату за РКО так в МАБе действительно стало появлять ДВА значения красной суммы:
1я в ночь перед РД (обычно ближе к 21:00) - сумма задолженности, с которой ЗАВТРА будет снята плата за РКО, эта сумма ещё может быть на сл. утро (обычно с 7:00 до 11:00) подкорректирована на проведенные блокировки
2я появляется после окончания опердня РД, там уже отображены все снятые комисс и начисления под ПП, которые мона спокойно гасить в грейс +25дн.
Под нововедение, которое с 19/07/18 увімкнули, оте 0.01% в 1й сумме НЕ отображаются, а сразу появляются во 2й сумме. Т.е. их выловить мона тока на авось, закинув присловутую 1коп на каждую 1000грн потраченых в РП (см. Выписку). Причем у меня и тут есть сомнение в правильности их начисления (за текущий или таки за предыдущий РП), но скоро и это проверю
А теперь будут. Вернее у вас уже и есть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лип, 2018 07:16
Re: Альфа-Банк
У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
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