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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 07:43
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
Розберіться з регламентом проведення коштів по рахунку і питання відпадуть само собою.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 07:55
Kent написав:
У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
Вы сами же написали, что проводка 2/07. Если не способны выполнять условие для бесплатности паента понижайте уровень до посильноно о вам.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 23 лип, 2018 08:08
Айвенго написав:
Я им пытаюсь объяснить, что не пользуюсь кредитом и кредиткой вообще, и никаких долгов на ней не было.
понимаю ваше возмущение но у меня встречный вопрос - почему не закрыли продукт которым не пользуетесь? на подобную ситуацию можно нарваться в любом банке Украины если так халатно относится к своим деньгам. а открытая кредитная линия это уже можно сказать ваши деньги.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 08:10
Kent написав:
У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету.
так что тут ваша 100% ошибка.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 08:31
Щойно сплатив на сайті УЗ два квитки максимкою без проблем.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:18
Есть вопрос.
Оплата в кафе-ресторане картой Максимум. Сумма 3000 гривень из которых на 1500 грн. пришла рассрочка-смс.
Влияет ли оформление рассрочки на сумму с которой считается КБ? Будет ли выплачен КБ? Если да, то с какой суммы?
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Giacomo
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:36
У меня ещё один вопрос вчера была оплата по карте где-то на 15000грн, но до сих пор нет СМС о рассрочке, правда я уже брал в этом месяце рассрочку, может они больше одного раза в месяц не дают, или сколько времени можно ждать смс. Спасибо.
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dilet
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:37
Giacomo написав:
Есть вопрос.
Оплата в кафе-ресторане картой Максимум. Сумма 3000 гривень из которых на 1500 грн. пришла рассрочка-смс.
Влияет ли оформление рассрочки на сумму с которой считается КБ? Будет ли выплачен КБ? Если да, то с какой суммы?
Раньше если хоть 1 грн была своих в покупке то КБ не было. Сейчас офпред сказала что КБ дают на ту часть покупки которая была оплачена кредитными.
ЗЫ
КБ никак не зависит от того оформляли или нет рассрочку.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 23 лип, 2018 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:39
dilet написав:
У меня ещё один вопрос вчера была оплата по карте где-то на 15000грн, но до сих пор нет СМС о рассрочке, правда я уже брал в этом месяце рассрочку, может они больше одного раза в месяц не дают, или сколько времени можно ждать смс. Спасибо.
если покупали в Украине то торбите гарячку. Если покупали за пределами Украины (в т.ч. сайты) то предложение будет после распределения покупки по счету.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:52
Понял спасибо, покупал в Румынии....
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dilet
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Пон 23 лип, 2018 09:37
kreuz
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