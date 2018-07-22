Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.
а если небыло? что что вы сторнируете? мне точно небыло смс, что с 19 числа меняются тарифы и комисс за грейс/негрейс будет включаться в долг текущего - по итогу списали не 2 коп., а 60,02 грн. ... я признал официально себя оленем и спонсором пикничка и не возмущался по этому поводу, т.к. действительно об этом была информация на сайте. И не писал, что Алла меня подло обокрала и т.п.
это ко всем клиентам такой подход, если небыло смс то можно сторнировать? Или избирательный? Давайте тогда определимся какая форма уведомления считается налэжной. Информация на сайте - это неналэжна форма уведомления? Согласно ДКБО - налэжна - тогда какое имеет значение было или нет этому клиенту прислано смс, если это было на сайте. Т.е. сторно можно тока добиться облив в посте банк г0вном? ) Двайте я тоже тогда напишу подобный пост )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
2XL написав:Это только по Максимуму добавили токсичность с 0.01%?
Так по всем же кредиткам есть 0.01% за обслуживание использованного кредлимита. Раньше он снимался ПОСЛЕ начисления платы за РКО, а щас ДО И вот теперь такая бы казалось чиста условная плата (которая в др. банках составляет 0.001% = 0грн) приводит к существенной потери доверия клиентов, т.к. позволяет тышком-нышком (ведь начисление в 0.01% заранее (в блоке, в красной сумме) в МАБе не отображается) снять и абонку за РКО
ПС. А почему бы Альфе не вернуть обязательность страховки, особенно от финрисков? В наше время, на фоне запрета на разовую отмену проверки ЦВВ это оч. актуально, и позволит повысить надёжность платежей до небывалых высот
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 лип, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
2XL написав:Альфа-банк, подскажите когда прекратится идиотизм со знаками в сообщениях по операциям?! Почему клиент постоянно должен держать в уме, что минус это плюс, а плюс это минус?!!! У банка талант находить сотрудников с нелогичным складом ума.
2XL, добрый день. Я вас понимаю, но пока такой возможности нет.
Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.
а если небыло? что что вы сторнируете? мне точно небыло смс, что с 19 числа меняются тарифы и комисс за грейс/негрейс будет включаться в долг текущего - по итогу списали не 2 коп., а 60,02 грн. ... я признал официально себя оленем и спонсором пикничка и не возмущался по этому поводу, т.к. действительно об этом была информация на сайте. И не писал, что Алла меня подло обокрала и т.п.
это ко всем клиентам такой подход, если небыло смс то можно сторнировать? Или избирательный? Давайте тогда определимся какая форма уведомления считается налэжной. Информация на сайте - это неналэжна форма уведомления? Согласно ДКБО - налэжна - тогда какое имеет значение было или нет этому клиенту прислано смс, если это было на сайте. Т.е. сторно можно тока добиться облив в посте банк г0вном? ) Двайте я тоже тогда напишу подобный пост )
IMPRINTER, да, если СМС клиенту не было отправлено, то подам запрос на компенсацию. Такое решение было принято руководством банка и касается только изменения тарифов по оплате услуги Альфа-Чек. По изменению условий снятия комиссии за РКО отправка СМС сообщений клиентам не была предусмотрена. P.S. Написание гневных постов не влияет на принятие решения о компенсации).
Кочевник написав:Сплатив в суботу за автобусний квиток. Надійшло за 10 хвилин повідомлення: "Вітаємо! Ви отримаєте 10% кешбеку за покупку квитків. А за розрахунки у кафе та супермаркетах повернемо ще 5 та 2%. alfabank.ua/2" До того 1 липня сплачував за готель, сьогодні на сайті УЗ купив квитки, таких смс не було. Це означає, що інші два платежі будуть в прольоті?
Кочевник, доброго дня. СМС має лише інформаційний характер і не відправляється після кожної покупки, за яку буде нарахований КешБек.
Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк. Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский". Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере. Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу... Передайте это своему руководству, пожалуйста
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html