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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5829583058315832>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:53

Alfa_Bank

Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.


а если небыло? что что вы сторнируете?
мне точно небыло смс, что с 19 числа меняются тарифы и комисс за грейс/негрейс будет включаться в долг текущего - по итогу списали не 2 коп., а 60,02 грн. ... я признал официально себя оленем и спонсором пикничка и не возмущался по этому поводу, т.к. действительно об этом была информация на сайте. И не писал, что Алла меня подло обокрала и т.п.

это ко всем клиентам такой подход, если небыло смс то можно сторнировать? Или избирательный? Давайте тогда определимся какая форма уведомления считается налэжной. Информация на сайте - это неналэжна форма уведомления? Согласно ДКБО - налэжна - тогда какое имеет значение было или нет этому клиенту прислано смс, если это было на сайте. Т.е. сторно можно тока добиться облив в посте банк г0вном? ) Двайте я тоже тогда напишу подобный пост )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:15

Re: Альфа-Банк

Это только по Максимуму добавили токсичность с 0.01%?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:25

  2XL написав:Это только по Максимуму добавили токсичность с 0.01%?

Так по всем же кредиткам есть 0.01% за обслуживание использованного кредлимита.
Раньше он снимался ПОСЛЕ начисления платы за РКО, а щас ДО :idea:
И вот теперь такая бы казалось чиста условная плата (которая в др. банках составляет 0.001% = 0грн) приводит к существенной потери доверия клиентов, т.к. позволяет тышком-нышком (ведь начисление в 0.01% заранее (в блоке, в красной сумме) в МАБе не отображается) снять и абонку за РКО :mrgreen: :mrgreen:

ПС. А почему бы Альфе не вернуть обязательность страховки, особенно от финрисков? В наше время, на фоне запрета на разовую отмену проверки ЦВВ это оч. актуально, и позволит повысить надёжность платежей до небывалых высот :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Пон 23 лип, 2018 11:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:27

Re: Альфа-Банк

З Альфа дебеток зараз можна через лікпей на бегемота переказувати ? а то конкорд ot поккращують...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:27

  2XL написав:Альфа-банк, подскажите когда прекратится идиотизм со знаками в сообщениях по операциям?! Почему клиент постоянно должен держать в уме, что минус это плюс, а плюс это минус?!!!
У банка талант находить сотрудников с нелогичным складом ума.

2XL, добрый день. Я вас понимаю, но пока такой возможности нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:30

  chipmunk написав:З Альфа дебеток зараз можна через лікпей на бегемота переказувати ? а то конкорд ot поккращують...

Пробуйте, у Алки с бегемотом непроходящая любофф -- лочат др. друга безбожно и делают ХруХлые хлаСа :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:36

Re: Альфа-Банк

У меня всё норм. Но у меня также нет проблем и с пополнением востока, хоть у других она есть.
chipmunk написав:З Альфа дебеток зараз можна через лікпей на бегемота переказувати ? а то конкорд ot поккращують...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:38

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.


а если небыло? что что вы сторнируете?
мне точно небыло смс, что с 19 числа меняются тарифы и комисс за грейс/негрейс будет включаться в долг текущего - по итогу списали не 2 коп., а 60,02 грн. ... я признал официально себя оленем и спонсором пикничка и не возмущался по этому поводу, т.к. действительно об этом была информация на сайте. И не писал, что Алла меня подло обокрала и т.п.

это ко всем клиентам такой подход, если небыло смс то можно сторнировать? Или избирательный? Давайте тогда определимся какая форма уведомления считается налэжной. Информация на сайте - это неналэжна форма уведомления? Согласно ДКБО - налэжна - тогда какое имеет значение было или нет этому клиенту прислано смс, если это было на сайте. Т.е. сторно можно тока добиться облив в посте банк г0вном? ) Двайте я тоже тогда напишу подобный пост )

IMPRINTER, да, если СМС клиенту не было отправлено, то подам запрос на компенсацию. Такое решение было принято руководством банка и касается только изменения тарифов по оплате услуги Альфа-Чек.
По изменению условий снятия комиссии за РКО отправка СМС сообщений клиентам не была предусмотрена.
P.S. Написание гневных постов не влияет на принятие решения о компенсации).
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:01

  Кочевник написав:Сплатив в суботу за автобусний квиток. Надійшло за 10 хвилин повідомлення: "Вітаємо! Ви отримаєте 10% кешбеку за покупку квитків. А за розрахунки у кафе та супермаркетах повернемо ще 5 та 2%. alfabank.ua/2"
До того 1 липня сплачував за готель, сьогодні на сайті УЗ купив квитки, таких смс не було. Це означає, що інші два платежі будуть в прольоті?

Кочевник, доброго дня. СМС має лише інформаційний характер і не відправляється після кожної покупки, за яку буде нарахований КешБек.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:03

Уважаемый представитель Альфа-банка!

Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк.
Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский".
Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере.
Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу...
Передайте это своему руководству, пожалуйста :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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