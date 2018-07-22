Додано: Пон 23 лип, 2018 10:53

Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.

а если небыло? что что вы сторнируете?мне точно небыло смс, что с 19 числа меняются тарифы и комисс за грейс/негрейс будет включаться в долг текущего - по итогу списали не 2 коп., а 60,02 грн. ... я признал официально себя оленем и спонсором пикничка и не возмущался по этому поводу, т.к. действительно об этом была информация на сайте. И не писал, что Алла меня подло обокрала и т.п.это ко всем клиентам такой подход, если небыло смс то можно сторнировать? Или избирательный? Давайте тогда определимся какая форма уведомления считается налэжной. Информация на сайте - это неналэжна форма уведомления? Согласно ДКБО - налэжна - тогда какое имеет значение было или нет этому клиенту прислано смс, если это было на сайте. Т.е. сторно можно тока добиться облив в посте банк г0вном? ) Двайте я тоже тогда напишу подобный пост )