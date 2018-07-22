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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5829583058315832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:07

  Искатель написав:Уважаемый представитель Альфа-банка!

Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк.
Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский".
Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере.
Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу...
Передайте это своему руководству, пожалуйста :)

Добрый день. Передам.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 18.02.13
Подякував: 22 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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  #<1 ... 5829583058315832
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