Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету. так что тут ваша 100% ошибка.
У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?
Через 1 рабочий обычно. Поэтому всё, что вы купили 26 июня и позднее (в связи с праздниками) изначально должно было быть проведено июлем! Все форумчане со стажем, кроме вас наверное, об этом давно в курсе
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?
То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число. Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету. так что тут ваша 100% ошибка.
Aps написав: То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число. Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =) Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
Aps написав: То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число. Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =) Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
Суть была в учете факта операции за выходные. Как это называть в данном случае как по мне не особо имеет значение.