Искатель написав:

Уважаемый представитель Альфа-банка!Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк.Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский".Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере.Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу...Передайте это своему руководству, пожалуйста