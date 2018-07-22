Искатель написав:Уважаемый представитель Альфа-банка!
Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк. Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский". Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере. Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу... Передайте это своему руководству, пожалуйста
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету. так что тут ваша 100% ошибка.
У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?
Через 1 рабочий обычно. Поэтому всё, что вы купили 26 июня и позднее (в связи с праздниками) изначально должно было быть проведено июлем! Все форумчане со стажем, кроме вас наверное, об этом давно в курсе
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?
То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число. Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету. так что тут ваша 100% ошибка.
Alfa_Bank написав:Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.
Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо... PS: официальный ответ банка, полученный через сайт: "Уважаемый ***! Информирование клиентов производится на сайте Банка. С уважением, Альфа Банк!"
Востаннє редагувалось KIM в Пон 23 лип, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.