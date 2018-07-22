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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58305831583258335834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:07

  Искатель написав:Уважаемый представитель Альфа-банка!

Ни один из украинских банков за последнее время не был столь явно уличен в том, что образно можно назвать "мелочь по карманам тырить", как Ваш банк.
Особенно заметны некоторые преобразования, сделанные в этом направлении, стали после того, как Ваша команда пополнилась бесценными кадрами в лице Алексея Постернака и его коллеги по банку "Михайловский".
Понимаю,что банку надо как-то выживать, особенно в растущей недружественной атмосфере.
Но в подобной ситуации стоит сделать больше акцент на клиентоориентированность, а не рушить все, что было создано до этого, включая клиентскую базу...
Передайте это своему руководству, пожалуйста :)

Добрый день. Передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:20

Alfa_Bank

День добрый,

а почему МАБ не знает про акцию 23-24 ко Дню вкладчика? :)

И ставки тут https://alfabank.ua/private-persons/deposits не совпадают с реальностью однако...
adimka
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:26

  mephala написав:
  Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.

количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету.
так что тут ваша 100% ошибка.

А что проводка идет три дня?
Kent
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:35

Re: Альфа-Банк

У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?
Kent
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:38

На Али кто расчитывался максимкой, деньги проводят сразу,в теч.какого~то времени или после того,как я получу заказ и подтвержу его.
В частности, интересует, когда за него ждать рассрочку от Аллы.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:40

Re: Альфа-Банк

  Kent написав:Проводка идет 3-4 дня?

Проводка идет 1..2 РАБОЧИХ дня, а вы там с выходными игрались. Щительней нуна, товарИщ :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:41

Re: Альфа-Банк

  Kent написав:А что проводка идет три дня?

Через 1 рабочий обычно. Поэтому всё, что вы купили 26 июня и позднее (в связи с праздниками) изначально должно было быть проведено июлем! Все форумчане со стажем, кроме вас наверное, об этом давно в курсе :roll:

  Kent написав:Прошу разобраться

С чем, с праздниками? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:45

  Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет. Проводка идет 3-4 дня?


То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число.
Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:49

  Kent написав:
  mephala написав:
  Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.

количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету.
так что тут ваша 100% ошибка.

А что проводка идет три дня?

обычно два дня. но РАБОЧИХ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:53

  Alfa_Bank написав:Айвенго, добрый день. Банк отправлял клиентам СМС с информацией об изменении тарифов. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш номер телефона и я смогу проверить было ли отправлено вам СМС.


Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо...
PS: официальный ответ банка, полученный через сайт: "Уважаемый ***! Информирование клиентов производится на сайте Банка. С уважением, Альфа Банк!"
Востаннє редагувалось KIM в Пон 23 лип, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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