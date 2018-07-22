RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5831583258335834>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:54

  Aps написав: То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число.
Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.

Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
mephala
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 07.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:56

  mephala написав:
  Aps написав: То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число.
Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.

Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.


Суть была в учете факта операции за выходные. Как это называть в данном случае как по мне не особо имеет значение.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:57

KIM
Угомонитесь.
Не стоит хамить офпреду так как жалобу на ваш пост многие поддержат.
mephala
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 07.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:00

  mephala написав:KIM
Угомонитесь.
Не стоит хамить офпреду так как жалобу на ваш пост многие поддержат.

Забавно, простая констатация факта называется хамством? Насмешили. Можете лично жалобу написать даже. :mrgreen:
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:01

  KIM написав:Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо...

Вы точно поняли о чём речь и внимательно следите за веткой??? Ибо я точно писал, что в мае получал СМС о введении платных СМС по кредиткам, причём как по основной карте, так и дополнительной, и даже по два раза! И не я один :!:

viewtopic.php?p=4376996#p4376996
Vorlon
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:05

  Vorlon написав:
  KIM написав:Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо...

Вы точно поняли о чём речь и внимательно следите за веткой??? Ибо я точно писал, что в мае получал СМС о введении платных СМС по кредиткам, причём как по основной карте, так и дополнительной, и даже по два раза! И не я один :!:

Я не получал никаких смс - это раз. Кроме того, я получил официальный ответ от банка о том, что про информация про изменения тарифов публикуется на сайте банка.
Да я только что имел разговор с "горячей" линией, которая ни сном ни духом ни про какие изменения и не могла обьяснить мне, почему в более ранний период времени не бралась комиссия 60грн при списании копеек процентов, а теперь берется! Это цирк! В этом, с позволения сказать, банке, работает сборище абсолютно некомпетентных работников! Я сам лично рассказывал девушке по имени Виктория про изменения в тарифах банка, в котором она как-бы работает!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ: а за веткой я не слежу - у меня есть масса более интересных занятий в жизни, знаете-ли.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07

дел
Востаннє редагувалось mephala в Пон 23 лип, 2018 14:11, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 07.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07

KIM
Мы вообще-то говорили об СМС-информировании за 15 гривен по кредитке. О котором была рассылка в виде СМС в мае. А вы - совсем о другом!
Vorlon
 
Повідомлень: 5746
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:13

  Vorlon написав:KIM
Мы вообще-то говорили об СМС-информировании за 15 гривен по кредитке. О котором была рассылка в виде СМС в мае. А вы - совсем о другом!

Так зачем вы влазите в разговор про совсем другие смс? Речь шла об смс про изменения тарифов банка, и официальный представитель банка в своем ответе другому клиенту банка говорил, что такие сообщения рассылались, что есть ложь.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:14

  mephala написав:дел

Так то лучше. :lol:
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5831583258335834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, angler, BBC, djsmile2, guntherhouse777, KIM, slasva і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1023, 1024, 1025
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10243 1488772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 14:34
BBC
ВТБ Банк 1 ... 1306, 1307, 1308
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13070 2532219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 12:28
BBC
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3120, 3121, 3122
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31210 3875711
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 11:44
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3506)
23.07.2018 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.