Додано: Пон 23 лип, 2018 14:05

Vorlon написав: KIM написав: Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо... Ну вот, докатились уже до того, что представитель банка нагло лжет в лицо своим клиентам. Пока ни одного сообщения в этой ветке про такое смс не было. И не будет. Ну молодцы, чо...

Вы точно поняли о чём речь и внимательно следите за веткой??? Ибо я точно писал, что в мае получал СМС о введении платных СМС по кредиткам, причём как по основной карте, так и дополнительной, и даже по два раза! И не я один Вы точно поняли о чём речь и внимательно следите за веткой??? Ибо я точно писал, что в мае получал СМС о введении платных СМС по кредиткам, причём как по основной карте, так и дополнительной, и даже по два раза! И не я один

Я не получал никаких смс - это раз. Кроме того, я получил официальный ответ от банка о том, что про информация про изменения тарифов публикуется на сайте банка.Да я только что имел разговор с "горячей" линией, которая ни сном ни духом ни про какие изменения и не могла обьяснить мне, почему в более ранний период времени не бралась комиссия 60грн при списании копеек процентов, а теперь берется! Это цирк! В этом, с позволения сказать, банке, работает сборище абсолютно некомпетентных работников! Я сам лично рассказывал девушке по имени Виктория про изменения в тарифах банка, в котором она как-бы работает!!!ЗЫ: а за веткой я не слежу - у меня есть масса более интересных занятий в жизни, знаете-ли.