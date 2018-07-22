Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:54
Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:56
Суть была в учете факта операции за выходные. Как это называть в данном случае как по мне не особо имеет значение.
Додано: Пон 23 лип, 2018 13:57
KIM
Угомонитесь.
Не стоит хамить офпреду так как жалобу на ваш пост многие поддержат.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:00
Забавно, простая констатация факта называется хамством? Насмешили. Можете лично жалобу написать даже.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:01
Вы точно поняли о чём речь и внимательно следите за веткой??? Ибо я точно писал, что в мае получал СМС о введении платных СМС по кредиткам, причём как по основной карте, так и дополнительной, и даже по два раза! И не я один
viewtopic.php?p=4376996#p4376996
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:05
Я не получал никаких смс - это раз. Кроме того, я получил официальный ответ от банка о том, что про информация про изменения тарифов публикуется на сайте банка.
Да я только что имел разговор с "горячей" линией, которая ни сном ни духом ни про какие изменения и не могла обьяснить мне, почему в более ранний период времени не бралась комиссия 60грн при списании копеек процентов, а теперь берется! Это цирк! В этом, с позволения сказать, банке, работает сборище абсолютно некомпетентных работников! Я сам лично рассказывал девушке по имени Виктория про изменения в тарифах банка, в котором она как-бы работает!!!
ЗЫ: а за веткой я не слежу - у меня есть масса более интересных занятий в жизни, знаете-ли.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07
дел
Востаннє редагувалось mephala в Пон 23 лип, 2018 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07
KIM
Мы вообще-то говорили об СМС-информировании за 15 гривен по кредитке. О котором была рассылка в виде СМС в мае. А вы - совсем о другом!
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:13
Так зачем вы влазите в разговор про совсем другие смс? Речь шла об смс про изменения тарифов банка, и официальный представитель банка в своем ответе другому клиенту банка говорил, что такие сообщения рассылались, что есть ложь.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:14
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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