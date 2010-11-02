KIM написав:Так зачем вы влазите в разговор про совсем другие смс? Речь шла об смс про изменения тарифов банка, и официальный представитель банка в своем ответе другому клиенту банка говорил, что такие сообщения рассылались, что есть ложь.
Начните с себя! Вы вообще читать умеете? Он такого не говорил. Это вы не лезьте, если не поняли о чём речь!
Начните с себя! Вот сообщение: viewtopic.php?p=4413160#p4413160 Импринтер ведет речь именно про изменения тарифов от 19-го июля. Представитель банка мог бы ясно и четко сказать, что для этих изменений смс не предусмотрены. Ответ банка начинается с фразы "IMPRINTER, да, если СМС клиенту не было отправлено, то подам запрос на компенсацию." Четкий ясный ответ, не правда-ли? И только потом идет некое разьяснение, которое все меняет. Да, тут я не дочитал, виноват. Хотелось бы более четких ответов от представителя банка, но хоть не девушка Виктория и то хорошо...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.
количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету. так что тут ваша 100% ошибка.
dilet написав:У меня ещё один вопрос вчера была оплата по карте где-то на 15000грн, но до сих пор нет СМС о рассрочке, правда я уже брал в этом месяце рассрочку, может они больше одного раза в месяц не дают, или сколько времени можно ждать смс. Спасибо.
если покупали в Украине то торбите гарячку. Если покупали за пределами Украины (в т.ч. сайты) то предложение будет после распределения покупки по счету.
Даже если покупали в Украине, но на карте были собственные средства, то sms тоже не прийдет. Прийдет только в дату фактической проводки (обычно 2-3 дня). И сумма предложной рассрочки будет уменьшена на сумму собственных средств на карте.