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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5831583258335834

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:27

  Vorlon написав:
  KIM написав:Так зачем вы влазите в разговор про совсем другие смс? Речь шла об смс про изменения тарифов банка, и официальный представитель банка в своем ответе другому клиенту банка говорил, что такие сообщения рассылались, что есть ложь.

Начните с себя! Вы вообще читать умеете? Он такого не говорил. Это вы не лезьте, если не поняли о чём речь!

Начните с себя! :mrgreen:
Вот сообщение: viewtopic.php?p=4413160#p4413160
Импринтер ведет речь именно про изменения тарифов от 19-го июля. Представитель банка мог бы ясно и четко сказать, что для этих изменений смс не предусмотрены. Ответ банка начинается с фразы "IMPRINTER, да, если СМС клиенту не было отправлено, то подам запрос на компенсацию." Четкий ясный ответ, не правда-ли? :mrgreen:
И только потом идет некое разьяснение, которое все меняет. Да, тут я не дочитал, виноват. Хотелось бы более четких ответов от представителя банка, но хоть не девушка Виктория и то хорошо... :oops:
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:28

  adimka написав:Alfa_Bank

День добрый,

а почему МАБ не знает про акцию 23-24 ко Дню вкладчика? :)

И ставки тут https://alfabank.ua/private-persons/deposits не совпадают с реальностью однако...

adimka, добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:29

  Kent написав:
  mephala написав:
  Kent написав:У меня списалось 100 грн с карточки за обслуживание, хотя расчеты были произведены (больше 12 шт) в последние дни месяца (27 и 28/06 - выходной день), а у вас прошло в начале месяца 2/07. Прошу разобраться и вернуть 100 грн мне назад на карт. счет.

количество операций считается не по дате совершения а по дате проводки по счету.
так что тут ваша 100% ошибка.

А что проводка идет три дня?

бывает и больше...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:08

  mephala написав:
  dilet написав:У меня ещё один вопрос вчера была оплата по карте где-то на 15000грн, но до сих пор нет СМС о рассрочке, правда я уже брал в этом месяце рассрочку, может они больше одного раза в месяц не дают, или сколько времени можно ждать смс. Спасибо.

если покупали в Украине то торбите гарячку. Если покупали за пределами Украины (в т.ч. сайты) то предложение будет после распределения покупки по счету.


Даже если покупали в Украине, но на карте были собственные средства, то sms тоже не прийдет. Прийдет только в дату фактической проводки (обычно 2-3 дня). И сумма предложной рассрочки будет уменьшена на сумму собственных средств на карте.
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:02

Допка на максимум, только с часами за 1500грн открывается?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:09

  adimka написав:Alfa_Bank

День добрый,

а почему МАБ не знает про акцию 23-24 ко Дню вкладчика? :)

И ставки тут https://alfabank.ua/private-persons/deposits не совпадают с реальностью однако...

23-24/07 клиентам доступна возможность оформить депозит в отделениях банка в национальной валюте с бонусом "+0,5%" к базовым условиям.
Данный бонус клиент имеет возможность оформить при условии:

- Сумма вклада 50 000грн. и более;
- Срок вклада 6 - 12 мес.;
- Без возможности досрочного расторжения;
- У клиента не заканчивается депозит в период с 01-24/07.
По ссылке будет исправлено.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:22

  mihasik написав:Допка на максимум, только с часами за 1500грн открывается?

в G-Pay безкоштовно)
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:34

  Alfa_Bank написав:
  adimka написав:Alfa_Bank

День добрый,

а почему МАБ не знает про акцию 23-24 ко Дню вкладчика? :)

И ставки тут https://alfabank.ua/private-persons/deposits не совпадают с реальностью однако...

23-24/07 клиентам доступна возможность оформить депозит в отделениях банка в национальной валюте с бонусом "+0,5%" к базовым условиям.
Данный бонус клиент имеет возможность оформить при условии:

- Сумма вклада 50 000грн. и более;
- Срок вклада 6 - 12 мес.;
- Без возможности досрочного расторжения;
- У клиента не заканчивается депозит в период с 01-24/07.
По ссылке будет исправлено.

А что за диск риминация тех у кого депо закончилось в июле то?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:53

  Ромасик написав:
  mihasik написав:Допка на максимум, только с часами за 1500грн открывается?

в G-Pay безкоштовно)

нема НФЦ
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:58

Re: Альфа-Банк

mihasik написав:На Али кто расчитывался максимкой, деньги проводят сразу,в теч.какого~то времени или после того,как я получу заказ и подтвержу его.
В частности, интересует, когда за него ждать рассрочку от Аллы.
1-30 дней. В течении суток после списания покупки.
Свинорыл 80lvl
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