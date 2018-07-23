KIM написав:Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.
Как ввели плату за РКО так в МАБе действительно стало появлять ДВА значения красной суммы: 1я в ночь перед РД (обычно ближе к 21:00) - сумма задолженности, с которой ЗАВТРА будет снята плата за РКО, эта сумма ещё может быть на сл. утро (обычно с 7:00 до 11:00) подкорректирована на проведенные блокировки 2я появляется после окончания опердня РД, там уже отображены все снятые комисс и начисления под ПП, которые мона спокойно гасить в грейс +25дн. Под нововедение, которое с 19/07/18 увімкнули, оте 0.01% в 1й сумме НЕ отображаются, а сразу появляются во 2й сумме. Т.е. их выловить мона тока на авось, закинув присловутую 1коп на каждую 1000грн потраченых в РП (см. Выписку). Причем у меня и тут есть сомнение в правильности их начисления (за текущий или таки за предыдущий РП), но скоро и это проверю
Вчера был РД. До этого я писал где-то в субботу появилась красная сумма . После 9-ти утра в РД сумма не изменилась-блоков не было. Загасил вчера со сбера докинув 2 коп. Напрасно так как копейку не сняли. Очевидно сумма 877,67 грн. еще мала для копейки. Никакая 2я красная сумма после окончания опердня РД не появилась (до сих пор во всяком случае). В выписке только часткове зняття с TDRM........появилась буквально через 15 минут после как пополнил со сбера.
Вообще то красная сумма есть рассрочки 16155 грн но они свежие и гасить 23 августа плюс 25 дней как я понимаю.
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cdj2 написав:После пополнения красная сумма исчезла вся или копейка висела до вечера?
Пропала. Там же переплата была +2коп. VLADPn, а это Первая РД после оформления КК? Т.к. под первую РД плату 0.01% не начисляют -- особенность Алкиного биллинХа.
У меня вот седня РД, вчера вечером появилась красная сумма. Седня утром вот уже откоректировалась, провелся блок: 22.07.2018 24.07.2018 Покупка (NOVUS69G32F422NEJFC(S1K20QWT), KIYEV, UKR,MCC 5499) За текущий РП трат насобиралось на -1870,67 UAH, а вот по прошлому было -770. Вот скока 0.01% Алка насчитает: 1 или 2 коп? Ждемс 21:00. Щас гашу 1871, хай радуется