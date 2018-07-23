Додано: Вів 24 лип, 2018 05:47

cdj2

Вся сразу исчезла. Через 15 мин. (и до сих пор) картинка стала выглядеть вот так:



Доступний кредит 33 845,47 UAH (ліміт: 50 000,00 UAH)

Повна сума заборгованості по

"Моментальній розстрочці на картці"

- 16 154,55

Загальний баланс - 16 154,53 UAH



то есть две копейки накинутые про запас никуда не делись.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»