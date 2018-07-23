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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5832583358345835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:09

  clientage написав:
  KIM написав:Красная сумма, это если уже прошел расчетный период и 60грн уже стырено
Просто сумма задолженности честно все показывает, проблем не было.

Как ввели плату за РКО так в МАБе действительно стало появлять ДВА значения красной суммы:
1я в ночь перед РД (обычно ближе к 21:00) - сумма задолженности, с которой ЗАВТРА будет снята плата за РКО, эта сумма ещё может быть на сл. утро (обычно с 7:00 до 11:00) подкорректирована на проведенные блокировки
2я появляется после окончания опердня РД, там уже отображены все снятые комисс и начисления под ПП, которые мона спокойно гасить в грейс +25дн.
Под нововедение, которое с 19/07/18 увімкнули, оте 0.01% в 1й сумме НЕ отображаются, а сразу появляются во 2й сумме. Т.е. их выловить мона тока на авось, закинув присловутую 1коп на каждую 1000грн потраченых в РП (см. Выписку). Причем у меня и тут есть сомнение в правильности их начисления (за текущий или таки за предыдущий РП), но скоро и это проверю :wink:


Вчера был РД. До этого я писал где-то в субботу появилась красная сумма . После 9-ти утра в РД сумма не изменилась-блоков не было. Загасил вчера со сбера докинув 2 коп.
Напрасно так как копейку не сняли. Очевидно сумма 877,67 грн. еще мала для копейки.
Никакая 2я красная сумма после окончания опердня РД не появилась (до сих пор во всяком случае). В выписке только часткове зняття с TDRM........появилась буквально через 15 минут после как пополнил со сбера.

Вообще то красная сумма есть рассрочки 16155 грн но они свежие и гасить 23 августа плюс 25 дней как я понимаю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:17

Re: Альфа-Банк

После пополнения красная сумма исчезла вся или копейка висела до вечера?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:45

  cdj2 написав:После пополнения красная сумма исчезла вся или копейка висела до вечера?

Пропала. Там же переплата была +2коп.
VLADPn, а это Первая РД после оформления КК? Т.к. под первую РД плату 0.01% не начисляют -- особенность Алкиного биллинХа.

У меня вот седня РД, вчера вечером появилась красная сумма. Седня утром вот уже откоректировалась, провелся блок:
22.07.2018 24.07.2018 Покупка (NOVUS69G32F422NEJFC(S1K20QWT), KIYEV, UKR,MCC 5499)
За текущий РП трат насобиралось на -1870,67 UAH, а вот по прошлому было -770. Вот скока 0.01% Алка насчитает: 1 или 2 коп? Ждемс 21:00. Щас гашу 1871, хай радуется :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:47

cdj2
Вся сразу исчезла. Через 15 мин. (и до сих пор) картинка стала выглядеть вот так:

Доступний кредит 33 845,47 UAH (ліміт: 50 000,00 UAH)
Повна сума заборгованості по
"Моментальній розстрочці на картці"
- 16 154,55
Загальний баланс - 16 154,53 UAH

то есть две копейки накинутые про запас никуда не делись.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:51

clientage

Так бы сразу и сказали. Первый РД у карты.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:54

VLADPn, ну т.е. остались тока рассрочки, на них 0.01% начисляется отдельно, уже в рамках ПП (+25дн) :wink:

  VLADPn написав:clientage
Так бы сразу и сказали. Первый РД у карты.

Воо, а вы оту вчерашнюю касненькую сумму то запомните. Я так понимаю, шо под сл. РКО будет именно по ней насчитаны оте 0.01%. За Алкой не заржавеет 8) :P
Востаннє редагувалось clientage в Вів 24 лип, 2018 05:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 05:56

Re: Альфа-Банк

А кидали только красную, или красную+2коп?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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