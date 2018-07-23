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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5833583458355836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?

cdj2, доброе утро. Нет, не убрали. Все работает.
Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.Зображення
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:33

  cdj2 написав:
Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?

cdj2, доброе утро. Нет, не убрали. Все работает.
Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.Зображення

Попробуйте обновить приложение.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:37

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.

У меня есть. Уже 7 орешков появилось :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:59

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:15

  cdj2 написав:Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?


Извините, а "кешью" в данном случае - это что?
Не успеваю обновлять свой словарь финансовых жаргонизмов...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:27

  Искатель написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?


Извините, а "кешью" в данном случае - это что?
Не успеваю обновлять свой словарь финансовых жаргонизмов...

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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:03

Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.
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IMPRINTER
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