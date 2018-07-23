Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:25
Alfa_Bank написав: cdj2 написав:
Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?
cdj2, доброе утро. Нет, не убрали. Все работает.
Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.
Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:33
cdj2 написав: Alfa_Bank написав: cdj2 написав:
Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?
cdj2, доброе утро. Нет, не убрали. Все работает.
Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.
Попробуйте обновить приложение.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:37
cdj2 написав:
Где? Вчера кнопка была, сегодня убежала.
У меня есть. Уже 7 орешков появилось
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:59
Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
adamsmittttt
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:15
cdj2 написав:
Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?
Извините, а "кешью" в данном случае - это что?
Не успеваю обновлять свой словарь финансовых жаргонизмов...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Вів 24 лип, 2018 10:27
Искатель написав: cdj2 написав:
Alfa_Bank, Мне кажется, или действительно из альфа-мобайл убрали кешью? И в связи с чем?
Извините, а "кешью" в данном случае - это что?
Не успеваю обновлять свой словарь финансовых жаргонизмов...
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:03
Искатель да какой там кешью ... 1% это арахис.
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IMPRINTER
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