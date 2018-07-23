Додано: Вів 24 лип, 2018 11:41

Aps написав: adamsmittttt написав: После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо. После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.



А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться? А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?

У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн. Сейчас в нем уже нет необходимости и хочу его закрыть поэтому. По крайней мере я не знаю что можно из него приготовить, точнее из этих двх ингридиентов - двух ощадных. Разве что переводить свой доход из бегемота поочередно и туда и туда и обеспечить себе в среднем не две недели заморозки, а одну... Такой себе свинорылизм лайт