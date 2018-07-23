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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:12
cdj2 написав:
adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
Выплатят сразу до даты предыдущей закрытию (т. е. до вчера включительно).
Спасибо.
А % выплатят сразу на указанный мной счет или сначала капитализируют на Ощадном, а потом уже на указанный счет? Не хочется на комиссию попасть (если меньше двух недель проценты на Ощадном). Или я зря волнуюсь вообще? Заранее спасибо.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:24
adamsmittttt написав: cdj2 написав:
adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
Выплатят сразу до даты предыдущей закрытию (т. е. до вчера включительно).
Спасибо.
А % выплатят сразу на указанный мной счет или сначала капитализируют на Ощадном, а потом уже на указанный счет? Не хочется на комиссию попасть (если меньше двух недель проценты на Ощадном). Или я зря волнуюсь вообще? Заранее спасибо.
В МАБ комиссии нет.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:25
Aps написав: IMPRINTER написав:Искатель
да какой там кешью ... 1% это арахис.
Нечищенный еще. Почти 20% отходов будет
За коммуналку не дают, за мобильник не дают. Не. Нам такой хоккей не нужен.
Тут разве что АЛИ и т. п.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:31
cdj2 написав:
В МАБ комиссии нет.
Еще раз спасибо.
После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:34
adamsmittttt написав:
После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.
А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:41
Aps написав: adamsmittttt написав:
После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.
А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?
У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн. Сейчас в нем уже нет необходимости и хочу его закрыть поэтому. По крайней мере я не знаю что можно из него приготовить, точнее из этих двх ингридиентов - двух ощадных. Разве что переводить свой доход из бегемота поочередно и туда и туда и обеспечить себе в среднем не две недели заморозки, а одну... Такой себе свинорылизм лайт
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:47
adamsmittttt написав: Aps написав:
А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?
У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн. Сейчас в нем уже нет необходимости и хочу его закрыть поэтому.
Закройте 1-го числа как проценты капнут если есть волнения по этому поводу.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:28
если новые тарифы вступают в силу с 19. 07, то почему с меня сняли 60 грн. уже 17.07 (РД)? Красненькая сумма была погашена с перехлестом, никакие 1-2-3 копейки процентов там ничего попортить бы не смогли.
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