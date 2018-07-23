RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5834583558365837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:12

  cdj2 написав:
adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
Выплатят сразу до даты предыдущей закрытию (т. е. до вчера включительно).

Спасибо.
А % выплатят сразу на указанный мной счет или сначала капитализируют на Ощадном, а потом уже на указанный счет? Не хочется на комиссию попасть (если меньше двух недель проценты на Ощадном). Или я зря волнуюсь вообще? Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 959
З нами з: 27.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:12

  IMPRINTER написав:Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.


Нечищенный еще. Почти 20% отходов будет :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:18

  Aps написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.


Нечищенный еще. Почти 20% отходов будет :)

Такэ ото, семечки ... :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:24

Re: Альфа-Банк

adamsmittttt написав:
  cdj2 написав:
adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста, если Ощадний закрыть в интернет-банкинге - там есть такая кнопка - как там с процентами? До момента когда они обычно капитализируются ещё несколько дней. Они будут начислены и переведены на выбранный счёт до какого дня включительно? Или не будут? Заранее спасибо.
Выплатят сразу до даты предыдущей закрытию (т. е. до вчера включительно).

Спасибо.
А % выплатят сразу на указанный мной счет или сначала капитализируют на Ощадном, а потом уже на указанный счет? Не хочется на комиссию попасть (если меньше двух недель проценты на Ощадном). Или я зря волнуюсь вообще? Заранее спасибо.
В МАБ комиссии нет.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

Aps написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.


Нечищенный еще. Почти 20% отходов будет :)
За коммуналку не дают, за мобильник не дают. Не. Нам такой хоккей не нужен.
Тут разве что АЛИ и т. п.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2436
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:31

  cdj2 написав:В МАБ комиссии нет.


Еще раз спасибо.
После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 959
З нами з: 27.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:34

  adamsmittttt написав:После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.


А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:41

  Aps написав:
  adamsmittttt написав:После нажатия на кнопку Закрыть, в сформированной заявке на договорное списание (Повернення коштів за угодою) указана только сумма самого депозита, и ничего про проценты. Это так и должно быть? Заявку одноразовым паролем еще не подтвердил... Заранее спасибо.


А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?


У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн. Сейчас в нем уже нет необходимости и хочу его закрыть поэтому. По крайней мере я не знаю что можно из него приготовить, точнее из этих двх ингридиентов - двух ощадных. Разве что переводить свой доход из бегемота поочередно и туда и туда и обеспечить себе в среднем не две недели заморозки, а одну... Такой себе свинорылизм лайт :wink:
adamsmittttt
 
Повідомлень: 959
З нами з: 27.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:47

  adamsmittttt написав:
  Aps написав:
А зачем вообще закрывать? Минимальая сумма пусть бы пылилась там. Мало ли что. Или с банком решили распрощаться?


У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн. Сейчас в нем уже нет необходимости и хочу его закрыть поэтому.


Закройте 1-го числа как проценты капнут если есть волнения по этому поводу.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:28

Пытаюсь разобраться -

если новые тарифы вступают в силу с 19. 07, то почему с меня сняли 60 грн. уже 17.07 (РД)? Красненькая сумма была погашена с перехлестом, никакие 1-2-3 копейки процентов там ничего попортить бы не смогли.
thaurian
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5834583558365837
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, liliya_logical, malser, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1027, 1028, 1029
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10286 1491387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 12:29
Vorlon
БМ БАНК 1 ... 504, 505, 506
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5054 813219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 11:59
BBC
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3121, 3122, 3123
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31222 3876901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 11:13
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.