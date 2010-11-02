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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:52
совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...
Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?
З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была
Востаннє редагувалось Giacomo
в Вів 24 лип, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Giacomo
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Додано: Вів 24 лип, 2018 12:52
thaurian написав:
если новые тарифы вступают в силу с 19. 07, то почему с меня сняли 60 грн. уже 17.07 (РД)? Красненькая сумма была погашена с перехлестом, никакие 1-2-3 копейки процентов там ничего попортить бы не смогли.
канал погашения, дата проводки - проверили?
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vollena71
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:13
Giacomo написав:
совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...
Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?
З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была
̶К̶а̶н̶э̶ш̶н̶а̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶о̶в̶е̶р̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ч̶и̶с̶л̶я̶т̶ь̶,̶ ̶н̶е̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶-̶-̶ ̶4̶0̶%̶ ̶г̶о̶д̶о̶в̶ы̶х̶
Нее, эти 60 нуна будет погасить в ПП (грейс +25дн), наряду с оч. платежами по рассрочкам
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:17
clientage написав: Giacomo написав:
совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...
Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?
З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была
̶К̶а̶н̶э̶ш̶н̶а̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶о̶в̶е̶р̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ч̶и̶с̶л̶я̶т̶ь̶,̶ ̶н̶е̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶-̶-̶ ̶4̶0̶%̶ ̶г̶о̶д̶о̶в̶ы̶х̶
Нее, эти 60 нуна будет погасить в ПП (грейс +25дн), наряду с оч. платежами по рассрочкам
Непаханое поле
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Giacomo
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:23
Брать Альфа Коннект и не парится, там максимум 3,5% от задолжености в пару копеек.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:31
BBC написав:
Брать Альфа Коннект
и не парится, там максимум 3,5% от задолжености в пару копеек.
Даа, оч. хороший вариант, потому как 3,5% от 10..14коп (т.е. при выборке лимита до 14К) это меньше 0.5коп. Вот хай смузисты паламанають свой калякулятор, вычисляя оту абонку
Но у Коннекта нема КБ 25% за дЬтиФри
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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