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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5836583758385839>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 904
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
141
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 904
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:52

кредитка

совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...

Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?

З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была
Востаннє редагувалось Giacomo в Вів 24 лип, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:52

  thaurian написав:если новые тарифы вступают в силу с 19. 07, то почему с меня сняли 60 грн. уже 17.07 (РД)? Красненькая сумма была погашена с перехлестом, никакие 1-2-3 копейки процентов там ничего попортить бы не смогли.

канал погашения, дата проводки - проверили?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:13

  Giacomo написав:совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...

Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?

З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была

̶К̶а̶н̶э̶ш̶н̶а̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶о̶в̶е̶р̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ч̶и̶с̶л̶я̶т̶ь̶,̶ ̶н̶е̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶-̶-̶ ̶4̶0̶%̶ ̶г̶о̶д̶о̶в̶ы̶х̶ :mrgreen:
Нее, эти 60 нуна будет погасить в ПП (грейс +25дн), наряду с оч. платежами по рассрочкам :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:17

  clientage написав:
  Giacomo написав:совсем запутался... надо Банку курсы организовать по альфатарифоведению. Не бесплатно, естественно. А за доп.плату ещё и регулярные курсы усовершенствования...

Если РД условно 25-ое число, а доступная сумма 20 гривень, то 60 гривень абонки снимут загнав в овердрафт что ли?

З.Ы. просто первый месяц в этом тарифе, раньше голд без абонплаты была

̶К̶а̶н̶э̶ш̶н̶а̶,̶ ̶п̶р̶и̶ч̶е̶м̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶о̶в̶е̶р̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶н̶а̶ч̶и̶с̶л̶я̶т̶ь̶,̶ ̶н̶е̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶-̶-̶ ̶4̶0̶%̶ ̶г̶о̶д̶о̶в̶ы̶х̶ :mrgreen:
Нее, эти 60 нуна будет погасить в ПП (грейс +25дн), наряду с оч. платежами по рассрочкам :wink:

Непаханое поле :mrgreen:
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:23

Брать Альфа Коннект и не парится, там максимум 3,5% от задолжености в пару копеек.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:31

  BBC написав:Брать Альфа Коннект и не парится, там максимум 3,5% от задолжености в пару копеек.

Даа, оч. хороший вариант, потому как 3,5% от 10..14коп (т.е. при выборке лимита до 14К) это меньше 0.5коп. Вот хай смузисты паламанають свой калякулятор, вычисляя оту абонку :) :)
Но у Коннекта нема КБ 25% за дЬтиФри :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:19

Re: Альфа-Банк

Представителя сегодня нет на ветке?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:13

если только рассрочки то нет необходимости до РД копейку на тысячу потраченных бросать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:18

  demichh написав:если только рассрочки то нет необходимости до РД копейку на тысячу потраченных бросать?

В принципе да
Вот токааа... а шо у вас было и в ПРОШЛОМ периоде? Если были траты помимо рассрочек, то я, например, подстраховался и оценил бы и прошлую задолженность с т.з. этих копеечных платежей и закинул и те копейки :)
Жду седня вечером окончат. проверку своих страхов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:39

  adamsmittttt написав:А % выплатят сразу на указанный мной счет

возможно сейчас это уже исправили, но раньше деньги возращались только на тот счёт с которого открывался Ощадный...
Cler
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