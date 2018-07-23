У меня вот седня РД
, вчера вечером появилась красная сумма. Седня утром вот уже откоректировалась, провелся блок:
22.07.2018 24.07.2018 Покупка (NOVUS69G32F422NEJFC(S1K20QWT), KIYEV, UKR,MCC 5499)
За текущий РП трат насобиралось на -1870,67 UAH, а вот по прошлому было -770
. Вот скока 0.01% Алка насчитает: 1 или 2 коп? Ждемс 21:00. Щас СЭПом гашу 1871, хай радуется
В 10:35
пришла пуша о погашении задолженности. Щас на КК +33 коп своих средств. Ждемс када ж теперь пройдет списание 0.01% и скока: 2 или таки 1 коп -- за текущий РП или за предыдущий РП -- оч.-оч. антирестно 19:46
. Вот щас тока удалось глянуть Выписку в МАБе
появилось
24.07.2018 24.07.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01
Ну и как и ожидалось, 0.01% были списаны за траты таки в ПРОШЛОМ
периоде (с 25.05 по 24.06) Привет ОфПреду
Эт оч. важный вывод для ХИ-клиента, который в текущем периоде (с 25.06 по 24.07) потратил МЕНЬШЕ, чем за прошлый
Хотя переплата в 50коп закроет траты до 50К/период
ПС. И кстати, остаток собственных средств =33коп, пока так и не уменьшился на эту 1 коп.
... делайте хоть что-нибудь!