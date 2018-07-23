RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58375838583958405841>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:49

Пріоритетна карта для шаблонів в МАБ

На початку місяця тут знову обговорювалась ситуація з "попаданням" на комісію при неуважному виборі карти, з якої формується зовнішній платіж.
Як я знаю, то для формування платежу через опцію "Шаблони" можливо встановити пріоритетну карту(рахунок), яка буде автоматом підтягуватись в поле "Звідки платимо:" при натисканні кнопочки "Шаблони".
За алгоритмом: "Сервіси"/"Загальні"/"Основний рахунок" вибираємо ту саму пріоритетну карту для оплати через "Шаблони".
YaVI
 
Повідомлень: 491
З нами з: 30.03.10
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:59

  YaVI написав:На початку місяця тут знову обговорювалась ситуація з "попаданням" на комісію при неуважному виборі карти, з якої формується зовнішній платіж.
Як я знаю, то для формування платежу через опцію "Шаблони" можливо встановити пріоритетну карту(рахунок), яка буде автоматом підтягуватись в поле "Звідки платимо:" при натисканні кнопочки "Шаблони".
За алгоритмом: "Сервіси"/"Загальні"/"Основний рахунок" вибираємо ту саму пріоритетну карту для оплати через "Шаблони".

Ну да, эта фича работает если делать платёж именно через верхнее меню (Платежи или Шаблоны)
А вот если воспользоваться быстрым(Избранным) шаблоном у карты, при этом перепутав саму карту, то мона спокойно вляпаться если сильно торопиться и быть опрометчиво невнимательным :(
Ведь Избранные шаблоны одинаковы шо для КК, шо для валютной, шо для дебетной. Их нельзя перенастроить или даже отключить для конкретной карты :(

А в последнее время у меня в МАБе постоянно открываютcя НЕ ВСЕ карты. Приходится постоянно обновлять эХран по F5. Даж куки снес для профилактики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:21

Re: Альфа-Банк

Cler написав:
  adamsmittttt написав:А % выплатят сразу на указанный мной счет

возможно сейчас это уже исправили, но раньше деньги возращались только на тот счёт с которого открывался Ощадный...
Нет. Так и осталось.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:22

Re: Альфа-Банк

Счёта грузятся со второго раза и в АМ.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:58

У меня вот седня РД, вчера вечером появилась красная сумма. Седня утром вот уже откоректировалась, провелся блок:
22.07.2018 24.07.2018 Покупка (NOVUS69G32F422NEJFC(S1K20QWT), KIYEV, UKR,MCC 5499)
За текущий РП трат насобиралось на -1870,67 UAH, а вот по прошлому было -770. Вот скока 0.01% Алка насчитает: 1 или 2 коп? Ждемс 21:00. Щас СЭПом гашу 1871, хай радуется :roll:

В 10:35 пришла пуша о погашении задолженности. Щас на КК +33 коп своих средств. Ждемс када ж теперь пройдет списание 0.01% и скока: 2 или таки 1 коп -- за текущий РП или за предыдущий РП -- оч.-оч. антирестно :)

19:46. Вот щас тока удалось глянуть Выписку в МАБе
появилось
24.07.2018 24.07.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) - 0,01
Ну и как и ожидалось, 0.01% были списаны за траты таки в ПРОШЛОМ периоде (с 25.05 по 24.06) Привет ОфПреду :P

Эт оч. важный вывод для ХИ-клиента, который в текущем периоде (с 25.06 по 24.07) потратил МЕНЬШЕ, чем за прошлый :roll:
Хотя переплата в 50коп закроет траты до 50К/период :)

ПС. И кстати, остаток собственных средств =33коп, пока так и не уменьшился на эту 1 коп.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:07

  clientage написав:И кстати, остаток собственных средств =33коп, пока так и не уменьшился на эту 1 коп.

Целое расследование ради пары копеек :)
А можно просто было кинуть пару гривен сверху да и все.
Особенно если рассрочки есть.
curiousobro
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:13

  curiousobro написав:
  clientage написав:И кстати, остаток собственных средств =33коп, пока так и не уменьшился на эту 1 коп.

Целое расследование ради пары копеек :)
А можно просто было кинуть пару гривен сверху да и все.
Особенно если рассрочки есть.

А мне интерестно, времени заняло минут 10 не более :)
И особая актуальность будет, когда обнаружится, шо Альфа вдруХ не платит КБ если есть хоть копейка своих, а вы планировали оплатить авиабилеты на Бали всей семье :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:19

  cdj2 написав:
Cler написав:возможно сейчас это уже исправили, но раньше деньги возращались только на тот счёт с которого открывался Ощадный...
Нет. Так и осталось.


У меня этот Ощадный был открыт с 2630, которого уже нет... :shock:
adamsmittttt
 
Повідомлень: 965
З нами з: 27.03.15
Подякував: 785 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:22

  adamsmittttt написав:
  cdj2 написав:
Cler написав:возможно сейчас это уже исправили, но раньше деньги возращались только на тот счёт с которого открывался Ощадный...
Нет. Так и осталось.


У меня этот Ощадный был открыт с 2630, которого уже нет... :shock:

Такого быть не может. Или с текущего или с карточного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:40

  adamsmittttt написав:У меня уже есть один такой, там минимальная сумма 100грн. А этот открыли в силу, если можно так сказать, вынуждающих обстоятельств, с минимальным остатком 1000грн.

а тот ощадный что минималка 1000 часом не в отделении открывался? если открывался в отделении может там и закрыть?
mephala
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 07.04.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58375838583958405841>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1030, 1031, 1032
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10316 1493090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 20:01
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3122, 3123, 3124
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31236 3877793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:42
greenozon
БМ БАНК 1 ... 505, 506, 507
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5060 813563
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:21
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58401)
24.07.2018 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.