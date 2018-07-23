Додано: Вів 24 лип, 2018 18:58

ПРОШЛОМ

У меня вот, вчера вечером появилась красная сумма. Седня утром вот уже откоректировалась, провелся блок:22.07.2018 24.07.2018 Покупка (NOVUS69G32F422NEJFC(S1K20QWT), KIYEV, UKR,MCC 5499)За текущий РП трат насобиралось на -1870,67 UAH,. Вот скока 0.01% Алка насчитает: 1 или 2 коп? Ждемс 21:00. Щас СЭПом гашу 1871, хай радуетсяпришла пуша о погашении задолженности. Щас на КК +33 коп своих средств. Ждемс када ж теперь пройдет списание 0.01% и скока: 2 или таки 1 коп -- за текущий РП или за предыдущий РП -- оч.-оч. антирестно. Вот щас тока удалось глянуть Выписку в МАБепоявилось24.07.2018 24.07.2018 Списання процентів за користування кредитом (покупки) -Ну и как и ожидалось, 0.01% были списаны за траты таки впериоде (с 25.05 по 24.06) Привет ОфПредуЭт оч. важный вывод для ХИ-клиента, который в текущем периоде (с 25.06 по 24.07) потратил МЕНЬШЕ, чем за прошлыйХотя переплата в 50коп закроет траты до 50К/периодПС. И кстати, остаток собственных средств =33коп, пока так и не уменьшился на эту 1 коп.