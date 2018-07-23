|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:42
clientage написав:
Такого быть не может. Или с текущего или с карточного
Может. С 2630 перечислили сразу на новый Ощадный. Его именно для этого и открывали. Нестандартная ситуация.
-
adamsmittttt
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:49
adamsmittttt написав: clientage написав:
Такого быть не может. Или с текущего или с карточного
Может. С 2630 перечислили сразу на новый Ощадный. Его именно для этого и открывали. Нестандартная ситуация.
При таком "открытии" вы должны были подписать два ордерка: снятие налички с 2630 и зачисление на Сбер налички. Т.е. это нальная операция через внутренний счет в банке, через кассу, вот и закрывайте его через менагера, получайте нал и размещайте де хотите
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24997
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:00
clientage написав:
При таком "открытии" вы должны были подписать два ордерка: снятие налички с 2630 и зачисление на Сбер налички. Т.е. это нальная операция через внутренний счет в банке, через кассу, вот и закрывайте его через менагера, получайте нал и размещайте де хотите
Не было такого.
В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.
Но закрою пожалуй дествительно в отделении для надежности.
Всем спасибо за советы и участие. Хороших заработков.
З.Ы. Если вдруг интересно: при нажатии на кнопку Закрыть предлагало на Ультру возврат.
Востаннє редагувалось adamsmittttt
в Вів 24 лип, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
-
adamsmittttt
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01
clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3328
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:04
mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть
adamsmittttt написав:
В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.
ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно
Та верните все на карту, раз вам её предлагают для возврата. А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24997
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:12
clientage написав:
ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно
Ага, чтобы с тела заплатить 1% или заморозить все депо ещё на пару недель...
Мы не ищем лёгких путей и не боимся сложностей!
-
adamsmittttt
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.03.15
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13
clientage написав:
Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть
45 дн. предназначены именно для того, чтобы окончательно убедиться в отсутствии операций по карте.
mephala написав:
РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
Если я не путаю регламенты, закрытие карт в Альфе предполагается с наличием денег на счету. Банк списывает со счета все, что клиент ему должен, через 45 дней закрывает счет и выдает остаток через кассу со специального общего счета. Такая процедура обеспечивает гарантию закрытия счета и отсутствия задолженности.
Так должны закрываться карты почти у всех банков, но многие сопротивляются, т.к. это хлопотно. Потом, иногда через годы, всплывают долги с кучей начисленных процентов, штрафов и т.п.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3068
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:18
mephala написав: Aps написав:
То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число.
Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.
Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.
Абанка
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3440
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24
adamsmittttt написав: clientage написав:
ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно
Ага, чтобы с тела заплатить 1% или заморозить все депо ещё на пару недель...
Мы не ищем лёгких путей и не боимся сложностей!
Почему?
Все выплаты на карту без комисс, окончившиеся депо забираются через кассу без комисс (через менагера), СЭП-переводы в МАБе -- без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24997
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28
clientage написав: IMPRINTER написав:Искатель
да какой там кешью ... 1% это арахис.
Нее, ну мне за каждое яйцо по Ультре орешек начислили. Крассота
Может, и Максимки к кешью добавят.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3440
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10316
|1493082
|
|
|31236
|3877790
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5060
|813562
|
|