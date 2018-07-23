RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5838583958405841>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:42

  clientage написав:Такого быть не может. Или с текущего или с карточного


Может. С 2630 перечислили сразу на новый Ощадный. Его именно для этого и открывали. Нестандартная ситуация.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 965
З нами з: 27.03.15
Подякував: 785 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:49

  adamsmittttt написав:
  clientage написав:Такого быть не может. Или с текущего или с карточного


Может. С 2630 перечислили сразу на новый Ощадный. Его именно для этого и открывали. Нестандартная ситуация.

При таком "открытии" вы должны были подписать два ордерка: снятие налички с 2630 и зачисление на Сбер налички. Т.е. это нальная операция через внутренний счет в банке, через кассу, вот и закрывайте его через менагера, получайте нал и размещайте де хотите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:00

  clientage написав:При таком "открытии" вы должны были подписать два ордерка: снятие налички с 2630 и зачисление на Сбер налички. Т.е. это нальная операция через внутренний счет в банке, через кассу, вот и закрывайте его через менагера, получайте нал и размещайте де хотите


Не было такого.
В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.
Но закрою пожалуй дествительно в отделении для надежности.
Всем спасибо за советы и участие. Хороших заработков.

З.Ы. Если вдруг интересно: при нажатии на кнопку Закрыть предлагало на Ультру возврат.
Востаннє редагувалось adamsmittttt в Вів 24 лип, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 965
З нами з: 27.03.15
Подякував: 785 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01

clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
mephala
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 07.04.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:04

  mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?

Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть

  adamsmittttt написав:В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.

ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно :)
Та верните все на карту, раз вам её предлагают для возврата. А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:12

Re: Альфа-Банк

clientage написав:ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно :)


Ага, чтобы с тела заплатить 1% или заморозить все депо ещё на пару недель...
Мы не ищем лёгких путей и не боимся сложностей!
adamsmittttt
 
Повідомлень: 965
З нами з: 27.03.15
Подякував: 785 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть

45 дн. предназначены именно для того, чтобы окончательно убедиться в отсутствии операций по карте.
  mephala написав:РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?

Если я не путаю регламенты, закрытие карт в Альфе предполагается с наличием денег на счету. Банк списывает со счета все, что клиент ему должен, через 45 дней закрывает счет и выдает остаток через кассу со специального общего счета. Такая процедура обеспечивает гарантию закрытия счета и отсутствия задолженности.
Так должны закрываться карты почти у всех банков, но многие сопротивляются, т.к. это хлопотно. Потом, иногда через годы, всплывают долги с кучей начисленных процентов, штрафов и т.п.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 02.09.15
Подякував: 558 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:18

  mephala написав:
  Aps написав: То ведь были выходные. После 27-го сразу настало 2-е число.
Альфа ж не приват. В выходные по счету ничего не проводит.

Приват тоже в выходные ниче не проводит. А то вы щас его тут запутаете =)
Приват (как и моно) считают по дате операции. А кто еще в Украине считает по дате операции? Остальные с кем сталкивался все считают по дате проводки по счету.

Абанка
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3440
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24

  adamsmittttt написав:
clientage написав:ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно :)


Ага, чтобы с тела заплатить 1% или заморозить все депо ещё на пару недель...
Мы не ищем лёгких путей и не боимся сложностей!

Почему?
Все выплаты на карту без комисс, окончившиеся депо забираются через кассу без комисс (через менагера), СЭП-переводы в МАБе -- без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24997
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.

Нее, ну мне за каждое яйцо по Ультре орешек начислили. Крассота :)

Может, и Максимки к кешью добавят.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3440
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5838583958405841>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, liliya_logical, melkh і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1030, 1031, 1032
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10316 1493082
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 20:01
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3122, 3123, 3124
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31236 3877790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:42
greenozon
БМ БАНК 1 ... 505, 506, 507
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5060 813562
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 19:21
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58401)
24.07.2018 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.