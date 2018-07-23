Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01

clientage

кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?