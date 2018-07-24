Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником .
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...