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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5838583958405841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение


Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником :).
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут :) Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:34

  adamsmittttt написав:
  clientage написав:А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение


Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником :).
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут :) Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...

А чо нервничать то? Превратите эт момент в обычную деловую встречу, кофейку попейте в Альфе. Да ещё ничо и не потерялось и наврядли потеряется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:35

Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?
mihasik
 
Повідомлень: 385
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