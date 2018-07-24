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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28
clientage написав:
А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение
Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником
.
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут
Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:34
adamsmittttt написав: clientage написав:
А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение
Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником
.
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут
Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...
А чо нервничать то? Превратите эт момент в обычную деловую встречу, кофейку попейте в Альфе. Да ещё ничо и не потерялось и наврядли потеряется
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:35
Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 05:58
mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
Именно так.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 05:59
clientage написав: mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть
adamsmittttt написав:
В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.
ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно
Та верните все на карту, раз вам её предлагают для возврата. А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение
Не потеряются. Проверено на практике.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:12
guntherhouse777 написав: clientage написав: IMPRINTER написав:Искатель
да какой там кешью ... 1% это арахис.
Нее, ну мне за каждое яйцо по Ультре орешек начислили. Крассота
Может, и Максимки к кешью добавят.
Всё что с кешбеком и квазикешбеком будет без орехов. Да и неинтересно оно.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:39
Странные человеки вместо реальных денег просят орешки кешью.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:40
Здравствуйте Alfa_Bank! Я помню, что вы говорили о бонусном модуле для коректного начисления кэшбека. Отсюда вопрос: если стандартный кб начисляется нормально, то стало быть всё нормально и с акцией "Суперпластик повертає до 25% кeшбeку" или он (ну этот бонусный модуль) для этой акции должен подключаться дополнительно? Спасибо
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:14
Коллеги, подскажите, не следил особо за кешбечными нововведениями, билеты на букинге.уз максимкой покупать, какой процент возврата?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:21
WachtAmRhein
Да если ваша максимка была открыта после 15.09.2016, возврат 10% - налоги.
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