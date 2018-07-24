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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5839584058415842>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:28

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение


Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником :).
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут :) Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:34

  adamsmittttt написав:
  clientage написав:А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение


Нельзя по таким поводам ходить в отделения. Решение подобных вопросов отнимает много жизненных сил и энергии. Устаешь от этого. Это в юном возрасте можно было день-ночь напролет поддержке мозг выносить за каждую копейку... А сейчас в отделения нужно ходить когда все хорошо. Каждый поход в отделение должен быть праздником :).
И потом, сотрудники тоже люди. Пусть отдохнут :) Живая встреча в таких случаях хуже дистанционного общения, ибо потенциально чревата конфликтами. Человеческий фактор, знаете ли...

А чо нервничать то? Превратите эт момент в обычную деловую встречу, кофейку попейте в Альфе. Да ещё ничо и не потерялось и наврядли потеряется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:35

Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 05:58

Re: Альфа-Банк

mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?
Именно так.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 05:59

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  mephala написав:clientage
кстати от шо я подумал. а как алла закрывает кредитки и счета к ним с таким регламентом начисления процентов по кредитной линии? от прошел РД и мне выставили сумму к погашению в течении 25 дней. на следующий день после РД я прихожу в банк и гашу все в ноль и пишу заяву на закрытие с выдачей справки про закрытие. мне до следующего РД не закроют кредитку что бы я еще и эту копейку погасил? или как?

Стандартная процедура закрытия -- 45дн, это точно РД перекроет. А вот если последний мес по счету не было движения, то могут и сразу закрыть

  adamsmittttt написав:В выписке по Ощадному первая операция: "Перерахування депозиту бла-бла-бла....".
Я ж говорю, нештатная ситуация.

ну да, Сбер это 2620ххх. мона на него и возврат тела сделать. Прикольно :)
Та верните все на карту, раз вам её предлагают для возврата. А если %% подеряются де по дороге, то тада и пойдете в отделение :wink:
Не потеряются. Проверено на практике.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:12

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

да какой там кешью ... 1% это арахис.

Нее, ну мне за каждое яйцо по Ультре орешек начислили. Крассота :)

Может, и Максимки к кешью добавят.
Всё что с кешбеком и квазикешбеком будет без орехов. Да и неинтересно оно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:39

Странные человеки вместо реальных денег просят орешки кешью.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:40

Здравствуйте Alfa_Bank! Я помню, что вы говорили о бонусном модуле для коректного начисления кэшбека. Отсюда вопрос: если стандартный кб начисляется нормально, то стало быть всё нормально и с акцией "Суперпластик повертає до 25% кeшбeку" или он (ну этот бонусный модуль) для этой акции должен подключаться дополнительно? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:14

Коллеги, подскажите, не следил особо за кешбечными нововведениями, билеты на букинге.уз максимкой покупать, какой процент возврата?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:21

WachtAmRhein

Да если ваша максимка была открыта после 15.09.2016, возврат 10% - налоги.
antey718
 
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