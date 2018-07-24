WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:25
WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
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