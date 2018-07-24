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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:25
WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
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antey718
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:04
antey718
і додаткова комісія 30 грн
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Кочевник
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19
antey718 написав:WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.
Кочевник написав:antey718
і додаткова комісія 30 грн
А за шо там комисс, за конвертацию шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:22
clientage написав: antey718 написав:WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.
Кочевник написав:antey718
і додаткова комісія 30 грн
А за шо там комисс, за конвертацию шоли?
Постельное вместо 20грн 30 стоит, но все равно выгодно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:29
Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.
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Кочевник
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:33
Кочевник написав:
Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.
Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:33
mihasik написав:
Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?
Рассрочка остается. Возврат оформляется как поступление средств на карту.
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omni
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:34
BBC написав: Кочевник написав:
Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.
Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн
Від 400 грн вже не вигідно. З врахуванням кешбеку, сплати кредитними
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Кочевник
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:43
Кочевник написав: BBC написав:
Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн
Від 400 грн вже не вигідно. З врахуванням кешбеку, сплати кредитними
clientage написав:
В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.
Таки да можно добавить
, только платежный адрес требуется ввести
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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