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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5839584058415842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:25

WachtAmRhein

ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:04

antey718 і додаткова комісія 30 грн :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19

  antey718 написав:WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.

В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.

  Кочевник написав:antey718 і додаткова комісія 30 грн :)

А за шо там комисс, за конвертацию шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:22

  clientage написав:
  antey718 написав:WachtAmRhein
ЗЫ При стоимости билета около 100-200 более выгодно будет купить через tickets.ua, там скидка 50 грн при оплате через Visa checkout.

В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.

  Кочевник написав:antey718 і додаткова комісія 30 грн :)

А за шо там комисс, за конвертацию шоли?

Постельное вместо 20грн 30 стоит, но все равно выгодно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:29

Re: Альфа-Банк

Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:33

  Кочевник написав:Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.

Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:33

  mihasik написав:Если оформлять рассрочку, а потом делается возврат товара. Как Алла это всё проводит?

Рассрочка остается. Возврат оформляется как поступление средств на карту.
omni
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:34

  BBC написав:
  Кочевник написав:Інтерсіті Київ-Львів на 31.07 705-й, 4-Й ВАГОН, 80 МІСЦЕ.
букінг - 368,06 грн, тікетс - 387 грн. Постілі немає.

Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн

Від 400 грн вже не вигідно. З врахуванням кешбеку, сплати кредитними :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:43

  Кочевник написав:
  BBC написав:Все равно выгодно с учетом скидки 50 грн

Від 400 грн вже не вигідно. З врахуванням кешбеку, сплати кредитними :)

  clientage написав:В Visa checkout мона добавить и карты Мастер, например, от Альфы и получать ещё и КБ.

Таки да можно добавить :o , только платежный адрес требуется ввести
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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  #<1 ... 5839584058415842
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