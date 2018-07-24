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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:17
dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:23
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:27
На офсайте, alfabank.ua
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:37
dr_morgenstern написав:
На офсайте, alfabank.ua
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
А де подавали заявку, на каком сайте?
Значит совпадение... случайное, от слова савсЭм
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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