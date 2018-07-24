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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5840584158425843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 905
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
147
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
142
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 905
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:16

Re: Альфа-Банк

Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:17

  dr_morgenstern написав:Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?

А де подавали заявку, на каком сайте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:23

Re: Альфа-Банк

Зорієнтуйте будь ласка, з Моно на Альфу через монін додаток гроші миттєво зараховуються чи є нюанси?
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:27

Re: Альфа-Банк

На офсайте, alfabank.ua
clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?

А де подавали заявку, на каком сайте?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:37

  dr_morgenstern написав:На офсайте, alfabank.ua
clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Вчера подал заявку на аллину кредитку, после чего за сутки отзвонились десяток конторок микрофинансированя с соответствующими предложениями. Совпадение?

А де подавали заявку, на каком сайте?

Значит совпадение... случайное, от слова савсЭм :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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